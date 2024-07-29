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В больницу доставили 20 пострадавших при аварии поезда в Волгоградской области

Mash: после аварии поезда в Котельниковскую ЦРБ доставили 20 пострадавших

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Администрация Котельниковского района/РИА Новости

После аварии пассажирского поезда в Волгоградской области в Центральную районную больницу города Котельниково доставили 20 пассажиров в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общее количество пострадавших при аварии оценивается в 140 человек. По сведениям Mash, к настоящему времени спасатели продолжают вызволять женщину, которую зажало между вагонов.

Пассажирский поезд КазаньАдлер сошел с рельсов в Волгоградской области в районе города Котельниково. Причиной аварии стало столкновение поезда с самосвалом «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

«По предварительным данным, из 20 вагонов девять вагонов и электровоз сошли с рельсов. В поезде следовало 812 человек», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

Водитель и пассажир «КамАЗа», ставшего причиной аварии, выжили.

По факту случившегося следственное управление на транспорте СК РФ завело уголовное дело.

Ранее появилось видео изнутри столкнувшегося с грузовиком под Волгоградом поезда.

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