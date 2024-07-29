Россиянам рассказали, как спастись от удара молнии в грозу

Во время грозы необходимо соблюдать правила безопасности, чтобы избежать удара молнии. В первую очередь, нельзя стоять в чистом поле или на открытой площадке, а также рядом с высокими деревьями, которые чаще всего становятся целью электрических разрядов, объяснил в беседе с «Радио 1» заслуженный спасатель России Дмитрий Коринный.

«Если на ровной бетонной площадке люди будут находиться и являться «слабым звеном» в блоке диэлектрики, а разряд должен случиться в этом месте, то удар, скорее всего, произойдет в людей», — предупредил спасатель.

Повышается риск получить удар молнии у человека, находящегося далеко от каких-либо строений в чистом поле или на открытой площадке. Наиболее безопасно во время непогоды прятаться в здании или рядом с ним.

Если молния все-таки поразила человека, то его шансы на выживание зависят от силы удара, высоты облаков и других факторов. Сильный разряд, проходящий через все тело, почти наверняка приведет к получению повреждений, которые несовместимы с жизнью. Однако если вовремя оказать первую помощь, это может спасти пострадавшему жизнь, подчеркнул Коринный. Так, если он находится без сознания и не дышит, необходима немедленная сердечно-легочная реанимация — это может «запустить» сердце, пояснил эксперт. Если же человек дышит, то нужно положить его на бок до приезда скорой помощи, заключил спасатель.

Напомним, накануне молния ударила в людей около главного храма ВС РФ в Подмосковье. Жертвой разряда стал один человек, еще трое госпитализированы. Очевидцы рассказали, что лица пострадавших были в крови, у одного из них оказались сожжены брюки, подробности — в материале «Газеты.Ru».

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