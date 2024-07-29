«Ребенок полетел со второй полки»: мать пострадавшего рассказала о крушении поезда под Волгоградом

Жительница Казани Анастасия, чьи родители, сын и сестра ехали в сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер, рассказала «Газете.Ru», что пассажиры в панике после ЧП. Женщина отметила, что ее ребенок при резком торможении состава упал со второй полки и повредил ногу.

«У меня родители там были, сын и сестренка. Пострадавшие есть, не знаю сколько, но кто-то где-то ударился. У меня ребенок полетел со второй полки, ударил ногу, она была в крови. Когда он затормозил, у меня ребенок был наверху. Он успел схватиться, перевернулся и, получается, как бы держался за этот поручень. Родители были внизу, отец накрыл сестру и маму. Когда остановились, они сверху выбивали стекла и вылезали оттуда. В тот момент я знала, что девочка была в туалете, ее пытались оттуда вытащить. Упали второй вагон точно, третий, четвертый, пятый и шестой. Они сейчас в панике, там пока находятся. Было резкое торможение, поезд слетел с рельсов и повалил вагоны», — сказала она.

По словам женщины, в поезде также находится ее коллега, которая рассказала, что у ее ребенка пробита голова.

«У меня напарница в пятом вагоне находится. У ребенка пробита голова, зашивать надо будет. Там у женщины ногу зажало между поездом и рельсами. Говорят, живая, ждут, когда спасатели ее оттуда вытащат», — уточнила она.

29 июля пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По данным МВД, причиной происшествия стало столкновение состава с грузовиком. Водитель фуры был госпитализирован.

Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По предварительным данным, пострадали около 100 человек, в том числе дети. Всего в поезде находилось около 800 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девять вагонов пассажирского поезда сошли с железнодорожных рельсов в Коми.