Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ребенок полетел со второй полки»: мать пострадавшего рассказала о крушении поезда под Волгоградом

Жительница Казани рассказала о панике среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда

Жительница Казани Анастасия, чьи родители, сын и сестра ехали в сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер, рассказала «Газете.Ru», что пассажиры в панике после ЧП. Женщина отметила, что ее ребенок при резком торможении состава упал со второй полки и повредил ногу.

«У меня родители там были, сын и сестренка. Пострадавшие есть, не знаю сколько, но кто-то где-то ударился. У меня ребенок полетел со второй полки, ударил ногу, она была в крови. Когда он затормозил, у меня ребенок был наверху. Он успел схватиться, перевернулся и, получается, как бы держался за этот поручень. Родители были внизу, отец накрыл сестру и маму. Когда остановились, они сверху выбивали стекла и вылезали оттуда. В тот момент я знала, что девочка была в туалете, ее пытались оттуда вытащить. Упали второй вагон точно, третий, четвертый, пятый и шестой. Они сейчас в панике, там пока находятся. Было резкое торможение, поезд слетел с рельсов и повалил вагоны», — сказала она.

По словам женщины, в поезде также находится ее коллега, которая рассказала, что у ее ребенка пробита голова.

«У меня напарница в пятом вагоне находится. У ребенка пробита голова, зашивать надо будет. Там у женщины ногу зажало между поездом и рельсами. Говорят, живая, ждут, когда спасатели ее оттуда вытащат», — уточнила она.

29 июля пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По данным МВД, причиной происшествия стало столкновение состава с грузовиком. Водитель фуры был госпитализирован.

Как уточнили в РЖД, с рельсов сошли восемь вагонов. По предварительным данным, пострадали около 100 человек, в том числе дети. Всего в поезде находилось около 800 человек. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девять вагонов пассажирского поезда сошли с железнодорожных рельсов в Коми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами