Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сын миллиардера Бажаева отрицает, что первым напал на полицейского

Сын миллиардера Бажаева заявил, что полковник МВД по Москве атаковал его первым

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Обвиняемый в нападении на полицейского сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур в суде заявил, что полковник МВД атаковал его первым. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его словам, он лишь спросил у полицейских, как можно пройти к ресторану «Ласточка» в районе «Лужников», а в ответ услышал нецензурную брань. После этого он решил открыть калитку, которая была закрыта из-за массового мероприятия на стадионе, но полицейский, утверждает обвиняемый, накинулся на него, после чего ему пришлось отбиваться.

«Я что, дурак — налетать на сотрудника полиции?» — цитирует Бажаева Baza.

Бажаева задержали 27 июля за драку с полицией. Мужчина хотел попасть в ресторан через черный ход, однако ему помешали, после чего Бажаев начал «вести себя неадекватно и агрессивно», нецензурно высказывался в адрес полицейского и несколько раз ударил его по голове и туловищу. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. В суд для избрания меры пресечения его доставили в наручниках. Свою вину он отрицает.

Ранее российский миллиардер Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами