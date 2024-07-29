Сын миллиардера Бажаева отрицает, что первым напал на полицейского

Обвиняемый в нападении на полицейского сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур в суде заявил, что полковник МВД атаковал его первым. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По его словам, он лишь спросил у полицейских, как можно пройти к ресторану «Ласточка» в районе «Лужников», а в ответ услышал нецензурную брань. После этого он решил открыть калитку, которая была закрыта из-за массового мероприятия на стадионе, но полицейский, утверждает обвиняемый, накинулся на него, после чего ему пришлось отбиваться.

«Я что, дурак — налетать на сотрудника полиции?» — цитирует Бажаева Baza.

Бажаева задержали 27 июля за драку с полицией. Мужчина хотел попасть в ресторан через черный ход, однако ему помешали, после чего Бажаев начал «вести себя неадекватно и агрессивно», нецензурно высказывался в адрес полицейского и несколько раз ударил его по голове и туловищу. СК возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. В суд для избрания меры пресечения его доставили в наручниках. Свою вину он отрицает.

Ранее российский миллиардер Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.