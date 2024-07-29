В Госдуме призвали полностью запретить вейпы в России

Вейпы в России следует запретить на законодательном уровне, убежден зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Сегодняшнюю ситуацию с вейпами в стране он назвал эпидемией, напомнив об их вреде для здоровья человека.

«Мы погрузили страну в эпидемию вейпов. У нас на каждом углу продается это», — подчеркнул парламентарий в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что на данный момент нет исследований о том, какой именно ущерб здоровью наносят вейпы, однако уже появляются тревожные сигналы. Основная проблема, по его мнению, связана с тем, что к такому виду курения люди привыкают стремительнее, чем к сигаретам. Вейпы не пахнут так плохо, но при этом способны пристрастить курильщика к «лютым дозам никотина», заключил депутат.

Врачи до этого предупреждали, что ароматизаторы и тяжелые металлы в вейп-системах оказывают канцерогенный эффект на железы внутренней секреции. В паре вейпов содержатся более 30 видов опасных веществ, многие из которых — к примеру, пропиленгликоль — накапливаются в организме. Это приводит к аллергии, вызывает нагноительные процессы и нарушает работу печени и почек.

Ранее девушку подключили к ИВЛ из-за болезни вейперов.