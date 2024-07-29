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«Портивших вид» бойцов СВО загнали в вагон перед прибытием пассажирского поезда

В Рязани «портивших вид» бойцов СВО загнали в вагоны перед прибытием поезда

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Shutterstock/fornStudio

На вокзале в Рязани участников специальной военной операции (СВО) попросили зайти в вагоны перед прибытием гражданского состава. Об этом сообщает Telegram-канал «ХИЛЕР l HEALER» со ссылкой на одного из бойцов.

«Когда подошел гражданский поезд, нас просто загнали в вагоны, чтоб не портили вид. Ну это все ерунда, мы все все понимаем», — поделился мужчина.

При этом он отметил, что в Тамбове их встречали совсем по-другому.

«Нас ждало очень много волонтеров, которые привезли одежду новую, нижнее белье, воду, средства гигиены, много еды, фруктов и мороженого. Раздавали всем кому что надо было, встречали нас под аплодисменты и было очень приятно», — подчеркнул участник СВО.

Кроме того, мужчина порадовался, что в поезде было чистое и новое постельное белье, в каждом вагоне были вентиляторы, горячая и холодная вода, а также чай, кофе и снеки для перекуса.

Ранее судившегося с ветераном СВО депутата лишили еще одной должности.

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