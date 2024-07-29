Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Летучая мышь спряталась от непогоды в квартире жительницы Улан-Удэ

В Улан-Удэ летучая мышь спряталась от непогоды в квартире местной жительницы

close
100%
Depositphotos

В Улан-Удэ летучая мышь во время ливня залетела в окно к местной жительницы, напугав всю ее семью. Об этом сообщает газета «Номер один».

По информации газеты, инцидент произошел в элитном жилом комплексе на улице Трубачеева. Летучая мышь, пытавшаяся спрятаться от сильного ливня, влетела в квартиру к россиянке и стала биться о натяжной потолок. Обитатели жилища не сразу поняли, что это за звук, и включили свет. После этого рукокрылое попыталось спрятаться и повисло на шторе. Хозяйке пришлось несколько раз осмотреть комнату, чтобы найти внезапного гостя.

«Искали, искали. Потом смотрю, а она на подоконнике сидит тихонечко. С ней нужно было что-то делать, муж надел перчатки и аккуратно взял ее в руки. После чего затолкал в прозрачный короб и вынес на общий балкон. С животным все хорошо. Ночная гостья сразу же улетела», — рассказала женщина, передает «Номер один».

Ранее ученые выяснили, что летучие мыши могут мыслить подобно людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами