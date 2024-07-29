Летучая мышь спряталась от непогоды в квартире жительницы Улан-Удэ

В Улан-Удэ летучая мышь во время ливня залетела в окно к местной жительницы, напугав всю ее семью. Об этом сообщает газета «Номер один».

По информации газеты, инцидент произошел в элитном жилом комплексе на улице Трубачеева. Летучая мышь, пытавшаяся спрятаться от сильного ливня, влетела в квартиру к россиянке и стала биться о натяжной потолок. Обитатели жилища не сразу поняли, что это за звук, и включили свет. После этого рукокрылое попыталось спрятаться и повисло на шторе. Хозяйке пришлось несколько раз осмотреть комнату, чтобы найти внезапного гостя.

«Искали, искали. Потом смотрю, а она на подоконнике сидит тихонечко. С ней нужно было что-то делать, муж надел перчатки и аккуратно взял ее в руки. После чего затолкал в прозрачный короб и вынес на общий балкон. С животным все хорошо. Ночная гостья сразу же улетела», — рассказала женщина, передает «Номер один».

Ранее ученые выяснили, что летучие мыши могут мыслить подобно людям.