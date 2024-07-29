В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116 Казань».

«Минут тридцать назад в Котельниковском районе сошел с рельсов поезд Казань — Адлер. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

До этого в Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд «Ласточка» и автомобиль.

Инцидент произошел на 84-м километре перегона Строганово — Мшинская. Заметив на путях автомобиль, машинист поезда применил экстренное торможение. Но, несмотря на это, аварии избежать не удалось.

Также в середине июля в Старом Осколе произошла авария с участием электровоза. Инцидент произошел в районе Лебединского горно-обогатительного комбината. Поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок.

Ранее в Улан-Удэ грузовик опрокинулся на трамвайные пути.