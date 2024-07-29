«Мы радуемся этому дождю!» Жена челябинского губернатора — о ливнях, из-за которых прорвало дамбу

Супруга главы Челябинской области Алексея Текслера позитивно отнеслась к ливням, из-за которых в регионе затопило несколько территорий. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

На «Бушуевском фестивале» в Златоусте жена губернатора Ирина Текслер заявила, что «настоящий уралец» позитивно относится к таким погодным условиям, так как они помогают урожаю расти.

«Погода нас не очень радует, но какого настоящего уральца может напугать такой вот дождь? Мы, наоборот, радуемся этому дождю, потому что наши поля наливаются пшеницей, у нас растут прекрасные яблоки и у нас будет замечательный урожай», – поделилась Ирина Текслер.

Сам глава региона побывал на затопленных территориях. В видео с одной из локаций чиновник заявил, что ситуация остается сложной. Губернатор также сообщил, что устранит последствия неблагоприятных погодных условий. Сейчас осадков меньше, но в ближайшее время ситуация может усугубиться.

Причиной проблемной ситуации в регионе стали дожди. Из-за ливней, предварительно, резко поднялся уровень воды в Калиманском водохранилище, после чего там прорвало дамбу.

Ранее в Челябинской области более 30 пенсионеров эвакуировали из пансионата из-за подтопления.