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Мужчина прихлопнул маленькую муху, севшую ему на лицо, и лишился глаза

Oddity Central: китаец прибил муху на своем лице и потерял глаз

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Ulrich Niehoff/Global Look Press

В Китае мужчина прихлопнул маленькую муху, севшую ему на лицо, и лишился глаза, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, инцидент произошел с мужчиной по фамилии Ву. Ему так надоела мошка, которая летала вокруг головы, что он подождал, пока та сядет ему на лицо, а потом прихлопнул ее. Через час левый глаз китайца покраснел, опух и начал болеть. Через некоторое время ситуация ухудшилась, и он решил обратиться в больницу.

Выписанные доктором лекарства не помогали — глаз продолжал болеть. К тому моменту, как Ву снова оказался в больнице, он уже ослеп на один глаз. Выяснилось, что воспаление было вызвано бактериальной инфекцией от прихлопнутой дренажной мухи.

Лекарства уже не могли сдерживать распространение инфекции, и поскольку она могла перейти на мозг мужчины, врачи решили провести операцию по удалению левого глазного яблока пациента.

Ранее в Китае врачи приняли за опухоль кусочек перца, из-за которого мужчина кашлял два года.

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