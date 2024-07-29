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Российские таможенники нашли в коробках из-под бананов 1,5 млн пачек сигарет

В Москве таможенники нашли в коробках из-под бананов 1,5 млн пачек сигарет

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ФТС России

В Москве сотрудники таможенной службы обнаружили склад с нелегальной табачной продукцией. Об этом представители Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили в официальном Telegram-канале.

При осмотре одного из складов в подмосковном Подольске были найдены сотни коробок из-под бананов, в которые упаковали более 1,5 млн сигарет без акцизных марок, произведенных в Объединенных Арабских Эмиратах. На складе продукцию переупаковывали в пачки известных марок и готовили к реализации в торговых точках.

«Разрешительная документация на ввоз и оборот товара отсутствовала. Информацию о дилере владельцы помещений предоставлять отказались», — рассказали инспекторы.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 200 млн рублей.

Возбуждено дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее таможенники остановили на границе россиянку, которая везла в багаже песок с радиацией в 11 раз выше допустимой.

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