В Белгородской области сбежали девять заключенных-контрактников

В Белгородской области сбежали с военного полигона девять заключенных, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Пепел».

Известны имена сбежавших — Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин. Трое из сбежавших отбывали срок по тяжким статьям, в том числе за незаконное лишение свободы и жизни, а шестеро совершили менее серьезные правонарушения — нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, кража и употребление наркотических веществ.

Побег произошел 26 и 27 июля. Ориентировки на бывших заключенных поступили в белгородские полицейские отделения. Предполагается, что бывшие заключенные находятся в Белгороде или Шебекино. Военный полигон, с которого сбежали девять человек, находился в Корочанском районе Белгородской области.

До этого в Воронежской области осужденному добавили срок за неудачный побег из колонии.

Ранее в Госдуме сообщили о праве осужденных россиян пополнять ряды ВС РФ.