Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сбежали девять заключенных-контрактников

«Пепел»: в Белгородской области сбежали девять заключенных-контрактников

close
100%
Телеграм-канал «Пепел • Белгород»

В Белгородской области сбежали с военного полигона девять заключенных, заключивших контракт с министерством обороны РФ. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Пепел».

Известны имена сбежавших — Эдуард Арутунян, Игорь Болонин, Павел Мигунов, Денис Мустяков, Роман Сер и Николай Багров, Алексей Грязютин, Александр Иванов и Александр Касаткин. Трое из сбежавших отбывали срок по тяжким статьям, в том числе за незаконное лишение свободы и жизни, а шестеро совершили менее серьезные правонарушения — нанесение тяжких телесных повреждений, мошенничество, кража и употребление наркотических веществ.

Побег произошел 26 и 27 июля. Ориентировки на бывших заключенных поступили в белгородские полицейские отделения. Предполагается, что бывшие заключенные находятся в Белгороде или Шебекино. Военный полигон, с которого сбежали девять человек, находился в Корочанском районе Белгородской области.

До этого в Воронежской области осужденному добавили срок за неудачный побег из колонии.

Ранее в Госдуме сообщили о праве осужденных россиян пополнять ряды ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами