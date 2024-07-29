Россиянина отправили под стражу после похищения младенца в Москве

Суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в похищении ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Россиянина арестовали, он пробудет под стражей до 24 сентября текущего года.

Мужчина стал фигурантом дела по статье о похищении человека после того, как его задержали несколько дней назад на юго-востоке города. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подбежал к женщине и выхватил у нее ребенка. После того, как за ним погнались очевидцы, россиянин выронил младенца, после чего пострадавший ударился головой о землю.

По данным СМИ, подозреваемый уже пытался украсть ребенка. Так, он выхватил младенца у его двоюродной сестры за некоторое время до инцидента. За ним также погнались люди, и он выронил пострадавшую.

Девочка попала в больницу с множественными повреждениями. О деталях ее состояния не сообщается.

Известно, что в момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее петербуржец похитил сына у жены, затолкал в машину и уехал.