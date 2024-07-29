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«Звук напоминал идущий поезд»: жительница Карелии – о прорыве плотины

Жители поселка Шавань спасались на крышах после прорыва плотины

Жители поселка Шавань спасались на крышах домов от потоков воды после прорыва дамбы. Об этом «Газете.Ru» заявила жительница Карелии Елена, у которой в населенном пункте находятся родители. Они рассказали женщине, что звук воды «напоминал идущий поезд», а их огород смыло. Кроме того, в поселке нет электричества и пахнет канализацией.

«У меня там сейчас родители. Позвонила утром, в 6:46, мама плакала, была испугана, сказала, что прорвало Шаваньскую плотину. Звук напоминал идущий поезд. Все в воде, потоки, затопило огород, смыло огород, забор, бочки. Я позвонила в МЧС, туда уже ехала пожарная и администрация. Сейчас идет спасательная операция, смыло три дома, есть погибшие, дети, наши знакомые. Несколько человек спаслись на крыше. Все в бревнах, машинах, детских игрушках. Нет электричества, запах канализации. Родители в порядке, напуганы. Буду дозваниваться. Связь плохая, так как стратегический объект с недавних пор. Последний год очень сложно стало дозваниваться до Шавани. Этот поселок раньше обслуживал шлюз, там круглогодично проживают люди, но есть и много дачников уже», — рассказала она.

Еще одна жительница республики Анастасия в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что ее родители живут в СНТ «Балтийский», по их словам, вода от населенного пункта уже отходит, поэтому в эвакуации нет необходимости.

«Сама переживаю, родители находятся в СНТ «Балтийский». По их словам, вода отходит. Они находятся на пригорке. Со связью проблем нет, только электричество отключили. По повреждениям не в курсе. Я думаю, нет необходимости [эвакуироваться]. По крайней мере, ничего не сообщали об эвакуации», — отметила она.

29 июля в Карелии был введен режим ЧС из-за размыва временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек. По его данным, в результате ЧП пострадали девять человек, из них семь человек найдены и спасены.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.

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