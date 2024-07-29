«Звук напоминал идущий поезд»: жительница Карелии – о прорыве плотины

Жители поселка Шавань спасались на крышах домов от потоков воды после прорыва дамбы. Об этом «Газете.Ru» заявила жительница Карелии Елена, у которой в населенном пункте находятся родители. Они рассказали женщине, что звук воды «напоминал идущий поезд», а их огород смыло. Кроме того, в поселке нет электричества и пахнет канализацией.

«У меня там сейчас родители. Позвонила утром, в 6:46, мама плакала, была испугана, сказала, что прорвало Шаваньскую плотину. Звук напоминал идущий поезд. Все в воде, потоки, затопило огород, смыло огород, забор, бочки. Я позвонила в МЧС, туда уже ехала пожарная и администрация. Сейчас идет спасательная операция, смыло три дома, есть погибшие, дети, наши знакомые. Несколько человек спаслись на крыше. Все в бревнах, машинах, детских игрушках. Нет электричества, запах канализации. Родители в порядке, напуганы. Буду дозваниваться. Связь плохая, так как стратегический объект с недавних пор. Последний год очень сложно стало дозваниваться до Шавани. Этот поселок раньше обслуживал шлюз, там круглогодично проживают люди, но есть и много дачников уже», — рассказала она.

Еще одна жительница республики Анастасия в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что ее родители живут в СНТ «Балтийский», по их словам, вода от населенного пункта уже отходит, поэтому в эвакуации нет необходимости.

«Сама переживаю, родители находятся в СНТ «Балтийский». По их словам, вода отходит. Они находятся на пригорке. Со связью проблем нет, только электричество отключили. По повреждениям не в курсе. Я думаю, нет необходимости [эвакуироваться]. По крайней мере, ничего не сообщали об эвакуации», — отметила она.

29 июля в Карелии был введен режим ЧС из-за размыва временной перемычки между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Надвоицах.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе прописаны 11 человек. По его данным, в результате ЧП пострадали девять человек, из них семь человек найдены и спасены.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.