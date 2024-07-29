Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве заочно осудили украинского врача, призывавшего калечить пленных

Суд заочно приговорил врача из Украины к 5,5 года за призыв калечить пленных

close
100%
Depositphotos

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года лишения свободы руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призывал применять насилие по отношению к пленным российским бойцам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинскому врачу запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов. Ограничения будут действовать 2,5 года.

Из публикации следует, что медика признали виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения.

В марте 2022 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Геннадия Друзенко, который в прямом эфире одного из украинских телеканалов призвал к насилию против пленных российских солдат. Позже врач опубликовал в своих социальных сетях пост с извинениями, объяснив свое заявление тяжелым эмоциональным состоянием.

Ранее в Ростове осудили члена украинского военизированного объединения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами