В Москве заочно осудили украинского врача, призывавшего калечить пленных

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года лишения свободы руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призывал применять насилие по отношению к пленным российским бойцам. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, украинскому врачу запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов. Ограничения будут действовать 2,5 года.

Из публикации следует, что медика признали виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ. Речь идет о возбуждении ненависти или вражды, а равно унижении человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения.

В марте 2022 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Геннадия Друзенко, который в прямом эфире одного из украинских телеканалов призвал к насилию против пленных российских солдат. Позже врач опубликовал в своих социальных сетях пост с извинениями, объяснив свое заявление тяжелым эмоциональным состоянием.

Ранее в Ростове осудили члена украинского военизированного объединения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).