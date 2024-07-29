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Мужчина жестоко избил оппонента после спора в московском дворе и попал на видео

В Москве мужчина жестоко избил оппонента после спора во дворе

В Москве словесный конфликт между мужчинами во дворе закончился избиением. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел возле подъезда жилого дома, расположенного на улице Кашенкин Луг. Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт — его причины не уточняются. Во время спора один из участников ударил второго, а затем продолжил жестоко избивать руками и ногой. Его действия попали в объектив камеры.

В результате произошедшего избитого госпитализировали в медицинское учреждение. Сообщается, что его здоровью причинен тяжкий вред. Информации о текущем состоянии мужчины не поступало.

Суд заключил под стражу нападавшего, ранее судимого 34-летнего мужчину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее российский военный избил безрукую девушку после спора о холодильнике.

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