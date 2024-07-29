В Карелии нашли двоих пропавших после аварии на Беломорско-Балтийском канале

В Карелии два человека из шести пропавших найдены живыми. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным оперативных служб, после прорыва дамбы шесть человек числились пропавшими без вести, но на данный момент их число сократилось до четырех. Сотрудникам ведомства удалось спасти одного взрослого и одного ребенка.

Авария в регионе произошла после того, как между десятым и одиннадцатым шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку. Всего в районе, по данным главы республики Артура Парфенчикова, пострадали девять человек, пять из них уже спасены.

Для поисков привлекли 19 единиц техники и 76 спасателей. Помимо этого, планируется использовать вертолет Ми-8. Поиски осложняются тем, что в этом районе отсутствует связь.

Авария произошла рано утром. Сейчас уровень воды уже спал. Тем не менее в администрации региона решили эвакуировать людей из ближайших к участку населенных пунктов. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Челябинской области более 30 пенсионеров эвакуировали из пансионата из-за подтопления.