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Завершено расследование дела о покушении на Симоньян

СК завершил расследование дела о покушении на Маргариту Симоньян по заданию СБУ

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что обвинения предъявлены участникам террористической экстремистской группировки «Параграф-88». По делу проходят более 10 человек.

Указанные лица обвиняются в нападении на иностранных граждан и подготовке покушения на Симоньян по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Несколько человек признали вину в нападениях, но отрицают покушение на журналистку.

В ближайшее время фигурантов ознакомят с материалами своих дел. В них могут оказаться более 100 томов.

По версии главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР), члены группировки с помощью подруги заманивали в безлюдные места выходцев из Средней Азии и избивали их. Свои действия молодые люди снимали на видео, которые потом сливали в сеть. Наткнувшись на эти кадры, представители СБУ связались с россиянами и предложили им 1,5 млн рублей за слежку за Симоньян и покушение на нее. Переговоры отслеживали российские силовики, они задержали подозреваемых, когда те пришли за авансом и автоматом в назначенное место.

Ранее Симоньян прокомментировала сообщения о готовящемся покушении на нее.

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