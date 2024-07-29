СК просит арестовать сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура

Следственный комитет просит арестовать сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура по уголовному делу о нападении на полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бажаева», — поделились в суде.

В отношении Тимура Бажаева возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Заседание о рассмотрении ходатайства начнется в ближайшее время.

До этого российский миллиардер Муса Бажаев в разговоре с газетой «Известия» выразил сомнение, что его сын Тимур, задержанный в Москве за драку с полицейским, виновен.

По словам Бажаева, он не собирается «бороться особо» и если его сын виноват и «где-то он замешан, то будет отвечать».

Бажаева-младшего задержали в районе стадиона «Лужники» в Москве 27 июля.

Ранее выяснилось, что задержанный сын бизнесмена Бажаева оказался совладельцем трех компаний.