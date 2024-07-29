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Россиянам рассказали, как защититься от негативного излучения от гаджетов

Физик Рыбальченко: смартфоны не стоит заряжать рядом с головой

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Источники электромагнитных полей, в том числе, Wi-Fi сети и различные гаджеты могут негативно влиять на продолжительность жизни, иммунитет, а также систему кроветворения. О том, как защититься от этого, Pravda.Ru рассказал член Совета МГО Российского экологического движения, инженер-физик Илья Рыбальченко.

Так, он рекомендует не заряжать смартфоны рядом с головой. Помимо этого, не стоит спать в наушниках, подключенных к телефону, потому что так электромагнитное излучение проходит прямо в голову. Wi-Fi-роутер лучше всего располагать не в жилых комнатах, а в коридоре над входной дверью, добавил эксперт.

«Простое правило: самое максимальное расстояние между излучателем и головой», — заключил Рыбальченко.

Заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Андрей Гуськов до этого заявил, что класть мобильный телефон под подушку на ночь не рекомендуется из-за электромагнитного излучения, которое может влиять на головной мозг человека. По словам Гуськова, любой сотовый телефон в процессе работы создает электромагнитное поле радиочастотного диапазона, к которому достаточно чувствителен головной мозг.

Ранее пользователей смартфонов Samsung предупредили об опасном SAR-излучении.

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