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Стало известно, сколько россиян пользовались услугами специалистов по грузоперевозкам

«Авито Услуги»: 72% россиян пользовались услугой специалистов по грузоперевозкам

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Depositphotos

Большинство (72%) россиян делегируют часть услуг при переезде специалистам по грузоперевозкам. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги». В исследовании сервиса приняли участие 10 тыс. респондентов.

Согласно опросу, спрос на помощь грузчиков при переезде в России увеличился на 58% год к году. В связи с этим в этом году услуги грузоперевозок и грузчиков теперь предлагаются на платформе чаще в 4 и 2,5 раза соответственно. Из 72% россиян, которые пользовались услугами грузоперевозок, 35% — делегировали специалистам частичную перевозку, 37% — все вещи. Чаще всего перевозку вещей заказывали респонденты в возрасте 55-64 лет (44% от общего числа) и старше 65 (48%).

«87% респондентов перевозили мебель при помощи транспортных компаний, 63% — посуду и кухонную утварь, 59% — одежду и обувь, 44% — предметы декора. Зумеры (18-24) реже других перевозят прежнюю мебель (77% из них) и чаще приобретают новую», — уточнила руководитель категории «Транспортные услуги» на «Авито Услугах» Евгения Лазарева.

Исследование Почта Банка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что спрос на клининг в России с начала 2024 года упал на 18%, а траты сократились на 57%. По оценке экспертов, это связано с отказом населения от некоторых опций уборки из-за роста их стоимости.

Ранее сообщалось, что грузчики потребовали у женщины 75 тыс. рублей и выкинули ее мебель на асфальт.

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