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В Турции заявили об оттоке туристов в соседнюю страну

Express: турецкие отельеры заявили об оттоке туристов в Грецию

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Depositphotos

Представители турецкого туристического бизнеса заявляют об оттоке туристов в соседнюю Грецию. Об этом пишет издание Express.

Как отметил руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич, Турция утратила свое «ценовое преимущество». Так, по его оценке, в 2024 году на греческий остров Самос приедут около 150 000 турок, тогда как в 2023 году их было около 40 000.

В результате убытки несут все отрасли бизнеса, связанные с туризмом. К примеру, 57 летний шеф-повар рыбного ресторана в турецком курортном городе Кушадасы Каплан Ильхан заявил, что его бизнес упал примерно на четверть по сравнению с 2023 годом.

«Слухи в социальных сетях о том, что Греция дешевле, ... играют большую роль», — отметил он.

До этого гендиректор Арт-Тур Дмитрий Арутюно рассказал, что летом 2024 года среди европейских стран российские туристы выбирали Италию, Испанию, Грецию и Францию, которые продолжили выдавать шенгенские визы.

Ранее сообщалось, что Белоруссия отменила визы для 35 стран Европы.

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