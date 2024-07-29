Россиянам напомнили, какие растения нельзя выращивать на даче

Россиянам рассказали, за какие растения на даче грозят штрафы. Об этом пишет РБК со ссылкой на юристов.

Отмечается, что дачникам может грозить административная и даже уголовная ответственность, если на их участках есть растения, содержащие наркотические вещества, а также сорняки.

Кроме того, штраф могут назначить, если будут выявлены признаки «неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению».

По словам старшего партнера адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артема Грицюка, к растениям, содержащим наркотические вещества, относятся: голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, ипомея трехцветная, кактус, содержащий мескалин, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный, мимоза хостилис, роза гавайскую, шалфей предсказателей.

Перечень запрещенных растений был утвержден постановлением правительства от 2010 года.

До этого профессор МГУ, доктор биологических наук Александр Зернов рассказал, что мята полевая не входит в список запрещенных для выращивания в саду растений, но штраф за ее присутствие на дачном участке можно получить.

Ранее дачникам рассказали, что можно посеять на участке в августе.