В Хабаровском крае сгорел частный приют для животных

В частном приюте для животных в поселке Ванино Хабаровского края более 60 собак и кошек сгорели в пожаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление МЧС.

По информации спасателей, возгорание случилось накануне в старом одноэтажном здании на улице Гарнизонной, которое использовалось как приют. Полная ликвидация огня была завершена пожарными только поздно вечером в воскресенье.

В настоящее время дознаватели отдела надзорной деятельности Ванинского района работают над установлением причин происшествия. Площадь пожара составила 564 квадратных метра, полностью сгорела крыша и внутренние помещения здания. Среди людей пострадавших нет.

Но огонь и продукты его горения погубили более 60 животных.

МЧС рассматривает несколько версий случившегося, среди которых возможный аварийный режим работы электрооборудования.

Несколько лет назад произошел прохожий случай в Москве. Тогда сгорел приют для животных «Счастливый друг» на западе столицы. Владельцы подозревали поджог, который осуществила конкурирующая организация.

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