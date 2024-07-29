В Калифорнии борются с седьмым по величине лесным пожаром за всю историю

Тысячи пожарных продолжают бороться с пожаром в парке на севере Калифорнии, который из-за экстремальных погодных условий стал седьмым по величине за всю историю. Как пишет The Guardian, с огнем борются уже почти неделю.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire), пожар в парке, расположенном примерно в 44 км к северу от столицы штата Сакраменто, за 24 часа увеличился более чем вдвое, охватив свыше 141 640 гектаров — площадь, примерно равную площади Лос-Анджелеса — и распространился на четыре округа: Бьютт, Плумас, Шаста и Техама.

«Этот пожар удивляет многих людей своим взрывным ростом», — указал представитель пожарной охраны Парка Джей Трейси. «Это своего рода беспрецедентно», — добавил он.

Власти сообщили, что 66 домов уже сгорели, а тысячи других остаются под угрозой. На текущий момент из людей никто не пострадал.

Ранее на севере Ирака произошел пожар возле военного аэродрома.