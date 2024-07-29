Медведь украл печенье у рыбаков на берегу реки в Кузбассе и попал на видео

В Кемеровской области медведь посетил рыбаков и унес с собой печенье. Видео происшествия опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, в окрестностях поселка Бородино в Мысках к группе рыбаков подошел молодой медведь. Друзья отдыхали на берегу реки, когда заметили, что из леса к ним приближается хищник. Он начал осматривать их вещи, порвал пакет с овощами и вскоре обнаружил печенье. Забрав пакет со сладостями, медведь устроился под деревом рядом с палатками и начал лакомиться угощением.

Один из туристов снял это на видео и опубликовал в интернете. Запись обрывается в тот момент, когда медведь наслаждается печеньем.

Неизвестно, как рыбакам удалось прогнать нежданного гостя.

Несколько дней назад медведь забрался в вагончик к вахтовикам и стащил колбасу. Любопытного косолапого также сумели снять на видео. Медведь вытащил из помещения припасы и совершенно не боялся людей. Агрессии к мужчинам медведь не проявлял и скрылся в лесу. Мужчины предположили, что это был совсем молодой зверь.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.