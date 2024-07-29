В Архангельской области найдена пропавшая двухлетняя девочка

В Архангельской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Российской Федерации.

Ребенок потерялся в поселке Белое Озеро. Пожарные в зоне поиска осушили и обследовали колодцы. В поисках девочки также были задействованы вертолет Ми-8 и беспилотные летательные аппараты МЧС России.

Подробности обнаружения ребенка пока не сообщаются. Известно только, что она найдена живой. Дальнейшая информация уточняется.

24 июля сообщалось, что среди ночи удалось найти потерявшегося восьмилетнего мальчика в Якутии. Он заблудился в лесу после того, как убежал от дома. В поисках участвовали 95 человек: 65 местных жителей, 23 полицейских и семь сотрудников Службы спасения Якутии.

В тот же день стало известно, что в городе Фатеж Курской области прохожий нашел на улице новорожденную девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пропавший в Москве израильский вундеркинд найден.