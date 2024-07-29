Численность амурских тигров на «Земле леопарда» стабилизируется. Об этом говорится в Telegram-канале «Заповедной территории».

29 июля в парке отмечают Международный день тигра. В честь этого важного экологического события заповедная территория поделилась информацией, что на юго-западе Приморского края зарегистрировано 56 взрослых амурских тигров. Это соответствует численности за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 58 особей.

Вероятно, популяция достигла предела своей среды обитания и темпы роста замедлились. Эксперты считают, что текущие показатели близки к максимальным, и дальнейший рост будет ограничен доступностью ресурсов.

При этом сохраняется оптимальное соотношение полов — самок на 23% больше, чем самцов, что является положительным признаком для здоровья популяции.

В будущем численность тигров может колебаться в небольших пределах относительно текущих данных.

Мониторинг численности этого краснокнижного вида больших кошек будет продолжен.

Несколько недель назад были раскрыты подробности инцидента с собакой, которую сделали приманкой для тигра в Приморье.

Ранее люди увидели тигра у дороги в Приморье и спровоцировали его нападение.