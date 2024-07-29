Суд в Москве вынес приговор украинскому командиру за призывы калечить пленных

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор украинскому командиру добровольческого мобильного госпиталя Геннадию Друзенко за призывы калечить российских военных, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Судья признал украинца виновным по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет») и назначил ему наказание в виде 5,5 года колонии общего режима заочно.

23 июля в Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Ивану Черненко за участие в военизированном националистическом объединении «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы.

4 июля Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене. Речь идет о шпионаже в пользу Украины.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Дмытрыка к пожизненному сроку.