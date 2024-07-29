Эксперт рассказал, как выбрать кабель, чтобы не испортить батарею смартфона

Аккумулятор смартфона можно очень быстро посадить, если заряжать его, используя неподходящие и некачественные провода. О том, как выбрать кабель, чтобы не испортить батарею, «Газете.Ru» рассказал Илья Казаков, технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент».

По словам эксперта, зачастую проблема в батарее — мы некорректно эксплуатируем телефон и неправильно заряжаем его, сажая аккумулятор. Чтобы батарея прослужила как можно дольше, нужно использовать подходящее зарядное устройство и кабель.

«Первый и самый очевидный фактор, который следует учитывать, — это совместимость. Убедитесь, что выбранный вами кабель для зарядки совместим с вашим устройством. Если у вас iPhone, вам нужен кабель Lightning, если телефон на Android — micro-USB или USB-C. Неправильный кабель, скорее всего, не влезет в розетку вашего устройства, не говоря уже о том, чтобы зарядить его», — объяснил он.

Еще один фактор — пропускной ток.

«Узнать выходной ток и напряжение можно на корпусе самого блока питания. Если он выдает 2А, то кабель нужно брать с пропускной способностью по току не меньше. В противном случае зарядка будет длиться дольше. Большинство бюджетных зарядных блоков выдают до 1,5 А на выходе. Совместно с ними можно использовать кабели на 1,5-2 А. Если зарядник способен выдать 2-2,5 А, то провод можно выбирать на 2-3А. При этом многие смартфоны поддерживают технологии быстрой зарядки — тогда можно выбрать кабель подороже, с пропускным током 3А», — добавил Казаков.

Что касается длины кабеля, то основное правило — чем длиннее шнур, тем выше сопротивление жил кабеля и тем больше падение напряжения на нем. Тонкие длинные кабели могут увеличить время зарядки.

«При этом длинные кабели удобнее, но легко запутываются. С короткими обращаться легче, но они не так гибки. Для портативных блоков лучше использовать кабели минимальной длины. В остальных случаях оптимальная длина провода — 1,5 метра», — подчеркнул эксперт.

Кабель хорошего качества должен выдерживать ежедневное использование, не ломаться и не изнашиваться. Нейлоновые кабели обычно более прочные и гибкие, чем пластиковые (ПВХ), а резиновые (TPE) могут лучше подходить для использования на открытом воздухе или при экстремальных температурах.

«При этом кабель потолще будет более прочным и пропускать больше тока, чем тоненькие провода, которые к тому же нагреваются при зарядке», — резюмировал Казаков.

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