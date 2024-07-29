Россиян предупредили об опасных последствиях сидячего образа

Неподвижное сидение в кресле или на диване изо дня в день крайне негативно сказывается на здоровье мужчин и женщин. И связано это не только с плохой осанкой, но, прежде всего, с расширением вен и застоем крови в органах малого таза, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач-флеболог «СМ-Клиника» Андрей Герасин.

Эта патология, по его словам, может привести к ряду серьезных заболеваний. Например, застой крови в области прямой кишки чаще всего вызывает развитие геморроя. Этот же процесс в яичниках может спровоцировать у женщин варикозную болезнь вен малого таза, а у мужчин — варикоцеле.

Геморрой, как известно, — это проблема, от которой страдают многие: и беременные, и спортсмены-тяжелоатлеты, но особенно домоседы и офисные работники. Те, кто думает, что ленивый отдых на диване особо не влияет на состояние здоровья, сильно заблуждаются. Органам малого таза тоже нужна умеренная нагрузка. В противном случае это чревато снижением тонуса вен и застоем крови в разных отделах малого таза, в том числе в прямой кишке.

«Хочу обратить внимание, что пациентам с острой формой геморроя — с плотными наружными узлами — гиподинамия причиняет, скорее, вред, чем пользу. Ведь отсутствие всяких движений только усиливает развитие тромбоза геморроидальных узлов, а вместе с этим и воспалительный процесс. А вот какие-нибудь легкие физические упражнения, плавание или постоянные прогулки на свежем воздухе, наоборот, помогают уменьшить симптоматику заболевания и улучшить самочувствие больного», — заметил Герасин.

Варикоцеле — еще одно заболевание, напрямую связанное с низкой физической активностью мужчин. По наблюдениям специалистов, основной причиной варикоцеле является нарушение работы клапанов в венах яичек. В норме они контролируют давление в венах и ток крови. Но в некоторых случаях, например при физической нагрузке или, наоборот, ее полном отсутствии, в работе венозных клапанов происходят сбои. Результатом этих сбоев являются повышение давления и заметное расширение вен яичка.

Аналогично у женщин застойные процессы в малом тазу могут привести к появлению так называемой варикозной болезни. Эта болезнь связана с поражением вен, которые осуществляют отток венозной крови от яичников. Среди главных причин такого состояния врачи называют нарушения структуры сосудов, вызванные недостатком коллагена в организме женщины.

Врач-флеболог подчеркнул, что варикозная болезнь в запущенном состоянии может иметь тяжелые осложнения. Наиболее опасен для здоровья женщины тромбофлебит — закупорка вен тромбами. Это патологическое состояние сопровождается нарушением оттока крови от органов малого таза и острым воспалением, а также болью, отечностью и покраснением кожи в пораженной области. В некоторых случаях у пациентки с варикозной болезнью может незначительно повыситься температура до 37 градусов.

«Лучшая профилактика перечисленных заболеваний — постоянная физическая активность и здоровый образ жизни. Запланируйте свой день так, чтобы в нем осталось немного места для прогулок на свежем воздухе или какой-нибудь другой активности (фитнес, пробежки в парке, ходьба и т.д.). И ваше здоровье будет в порядке», — резюмировал специалист.

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