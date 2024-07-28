Над Брянской областью силы ПВО сбили украинский дрон

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Брянской областью украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, российские военные обнаружили и уничтожили над территорией области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который должен был совершить террористическую атаку.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений не имеется. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Губернатор выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с дронов боеприпасы на Горловку и Донецк.

28 июля силы российской ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Медвенском районе Курской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ научились перехватывать видеосигнал с дронов ВСУ.