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На Солнце произошло несколько мощных вспышек

ТАСС: на Солнце 28 июля произошло восемь мощных вспышек

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NASA

Ученые зафиксировали восемь сильных вспышек класса М на Солнце 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первый из всплесков (М7.9) произошел в 04:51 по московскому времени, а последний (М1.7) — в 17:22. Эти явления наблюдались в различных группах солнечных пятен.

Самую мощную вспышку, близкую к классу X, ученые зафиксировали в 04:57 мск. Согласно данным ИПГ, в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка M9.9, которая продлилась 8 минут и произошла в группе солнечных пятен 3766 (S07E10).

Солнечные вспышки классифицируют по уровню рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Минимальный класс, A0.0, соответствует мощности излучения на околоземной орбите в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующему классу мощность увеличивается в 10 раз.

На этой неделе Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что извержения темной плазмы, известные как «холодные» солнечные вспышки, могут с вероятностью 60% привести к отключению радиосвязи на Земле уже в эту неделю.

Ранее ученые зафиксировали первые сигналы нового цикла солнечной активности

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