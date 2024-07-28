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В Архангельской области ищут пропавшую двухлетнюю девочку

В Архангельской области сотрудники МЧС с вертолетом ищут двухлетнюю девочку

Сотрудники МЧС России ищут двухлетнюю девочку в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как заявили в ведомстве, в поисках ребенка также задействованы вертолет Ми-8 и беспилотные летательные аппараты МЧС России.

«В последний раз девочку видели в поселке Белое Озеро. В зоне поиска местные пожарные уже осушили и обследовали колодцы», — сказано в сообщении.

24 июля сообщалось, что среди ночи удалось найти потерявшегося восьмилетнего мальчика в Якутии. Он заблудился в лесу после того, как убежал от дома. В поисках участвовали 95 человек: 65 местных жителей, 23 полицейских и семь сотрудников Службы спасения Якутии.

В тот же день стало известно, что в городе Фатеж Курской области прохожий нашел на улице новорожденную девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинской области пропал ребенок с ДЦП.

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