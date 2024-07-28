Москвичей предупредили о сильном дожде с утра 29 июля

С утра в понедельник, 29 июля, в Москве будет идти сильный дождь. Главное управление МЧС по столице выпустило экстренное предупреждение о непогоде в городе.

«В период с 06:00 до 12:00 29 июля в Москве ожидается сильный дождь», — сказано в сообщении.

В МЧС призывают водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. В министерстве также рекомендуют водителям парковать автомобили вдали от деревьев, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

28 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что дневная температура в Москве впервые за лето составит ниже 20℃.

Причиной снижения температуры назван североатлантический циклон «Кирсти», из-за которого ожидается шторм в Прибалтике и на северо-западе и западе России. Центр воронки антициклона придется на Смоленск.

Ранее метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве.