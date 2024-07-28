В сети появилось видео удара молнии по посетителям парка «Патриот». Его опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах с места происшествия видно, как группа из четырех человек падает на землю после того, как электрический разряд попал в зонт, под которым стояла супружеская пара. Сразу после этого один из упавших поднимается.

Днем 28 июля в парке «Патриот» при ударе молнии пострадали четыре человека.

Двоих мужчин доставили в больницу в критическом состоянии. Супружеская пара пострадала меньше: 39-летний мужчина получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, а у его жены произошел гипертонический криз. Она стала единственной из пострадавших, кто смог сам подняться после удара и не потерял сознание.

Также 28 июля еще один разряд попал в дом в подмосковном селе Подберезники, из-за чего он загорелся.

Ранее в Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния.