Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети появилось видео удара молнии по посетителям парка «Патриот»

Mash опубликовал видео удара молнии по четырем посетителям парка «Патриот»

В сети появилось видео удара молнии по посетителям парка «Патриот». Его опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах с места происшествия видно, как группа из четырех человек падает на землю после того, как электрический разряд попал в зонт, под которым стояла супружеская пара. Сразу после этого один из упавших поднимается.

Днем 28 июля в парке «Патриот» при ударе молнии пострадали четыре человека.

Двоих мужчин доставили в больницу в критическом состоянии. Супружеская пара пострадала меньше: 39-летний мужчина получил электротравму и закрытую черепно-мозговую травму, а у его жены произошел гипертонический криз. Она стала единственной из пострадавших, кто смог сам подняться после удара и не потерял сознание.

Также 28 июля еще один разряд попал в дом в подмосковном селе Подберезники, из-за чего он загорелся.

Ранее в Томске врачи спасли подростка, в которого ударила молния.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами