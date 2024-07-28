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В Дагестане около 50 населенных пунктов остались без света

Около 50 населенных пунктов в пяти районах Дагестана остались без света

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Depositphotos

Жители почти 50 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.

«По состоянию на 16:00 <…> аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах пяти муниципальных районов», — говорится в сообщении.

Аварийные отключения электричества затронули жителей Ахтынского, Курахского, Рутульского, Кайтагского и Лакского районов.

Проблемы с электроснабжением в регионе возникли из-за ухудшения погодных условий.

27 июля сообщалось, что свыше 60 тысяч человек в Дагестане остались без электричества из-за аварийных отключений после прошедших сильных дождей.

В МЧС тогда сообщили, что в ведомство поступила информация об аварийном отключении электроснабжения на территории 130 населенных пунктов.

До этого жители Краснодара вышли на стихийный митинг. Горожане бастовали из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару. Люди заблокировали дорогу и требовали «дать свет».

Ранее во Владивостоке из-за аварии без электричества остались жители 35 улиц.

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