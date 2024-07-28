Пьяный челябинец пытался заставить лифт работать с помощью побоев и попал на видео

Пьяный мужчина избил лифт в Челябинске, пытаясь заставить его работать. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из домов на улице Шмакова. Пьяный мужчина зашел в лифт и стал бить по кнопкам и пинать дверь, однако уехать с первого этажа у него так и не получилось. Вскоре издаваемые дебоширом звуки услышали соседи — агрессора выгнали из лифта. Его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.

По словам жильцов, лифт в подъезде недавно починили, а агрессивный сосед чуть не сломал его снова. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Уфе две местные жительницы и мужчина устроили потасовку в подъезде: конфликт начался в лифте и продолжился в холле дома. В результате одной из участниц потребовалась помощь медиков.

Ранее направлявшийся к врачу мужчина застрял в больничном лифте и просидел там 42 часа.