Шесть рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге

Шесть рабочих получили отравление газом во время откачки грунтовых вод на стройке в Екатеринбурге. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел во время проведения работ по откачке грунтовых вод на восьмом километре Московского тракта. Шесть сотрудников отравились парами неустановленного газа.

В результате четверых рабочих доставили в медицинское учреждение. Еще двое предпочли отказаться от госпитализации.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего — в ходе мероприятий соблюдению требований законодательства об охране труда будет дана оценка. Сотрудники ведомства планируют запросить документы и установить ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении строительных работ.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.