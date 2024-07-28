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Шесть рабочих отравились газом на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге шесть рабочих получили отравление газом на стройке

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Shutterstock

Шесть рабочих получили отравление газом во время откачки грунтовых вод на стройке в Екатеринбурге. Об этом сообщает прокуратура региона.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел во время проведения работ по откачке грунтовых вод на восьмом километре Московского тракта. Шесть сотрудников отравились парами неустановленного газа.

В результате четверых рабочих доставили в медицинское учреждение. Еще двое предпочли отказаться от госпитализации.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего — в ходе мероприятий соблюдению требований законодательства об охране труда будет дана оценка. Сотрудники ведомства планируют запросить документы и установить ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении строительных работ.

Ранее россияне отравились неизвестным газом в пятизвездочном турецком отеле.

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