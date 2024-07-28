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Во Франции завершили ремонт железной дороги после диверсий

SNCF: во Франции завершены работы на ж/д путях после серии поджогов

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Shutterstock

Ремонтные работы на железнодорожных путях после серии поджогов, совершенных во Франции, завершены. Об этом говорится в сообщении Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) в соцсети X.

«Ремонтные работы на всех высокоскоростных линиях, пострадавших в результате диверсии, полностью окончены. Движение может быть постепенно возобновлено», — говорится в сообщении.

Сообщалось, что восстановительные работы будут завершены только 29 июля, однако их удалось выполнить раньше изначально поставленного срока.

26 июля неизвестные атаковали французскую сеть высокоскоростных поездов TGV в день открытия летних Олимпийских игр — 2024 в Париже, что привело к сбоям в работе некоторых железнодорожных линий страны.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась 26-го числа на реке Сена. Российские спортсмены, которые принимают участие в летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе приехали 15 человек.

Ранее во Франции назвали имя россиянина, задержанного из-за планов сорвать Олимпиаду.

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