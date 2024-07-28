Семилетний мальчик пропал во время отдыха с отцом в Приморье

В Приморье ребенок пропал во время отдыха с отцом, оставшись без присмотра на несколько минут. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 июля в районе бухты Безымянная в поселке Дунай. Мужчина с двумя детьми приехали на отдых в палаточный лагерь — его семилетний сын в течение дня играл с другими малолетними и плавал в мелководной реке, которая впадает в море. Мальчик находился под присмотром взрослых, однако когда отец упустил его из вида на несколько минут, ребенок исчез.

Одна из отдыхающих на пляже рассказала, что видела плавательный круг зеленого цвета в открытом море справа относительно места купания малолетних. Следов мальчика найти не удалось.

Прибывшие на место полицейские немедленно организовали поиски ребенка. К мероприятиям подключились спасательная бригада МЧС, волонтеры и неравнодушные граждане.

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