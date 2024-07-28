Метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве

Метеоролог Александр Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду в начале августа. Его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

Подчеркивается, что температура в первые 10 дней месяца будет на 2–3℃ ниже средних значений. Дневная температура в Москве и Подмосковье будет составлять +21...+23℃.

«Самое главное — будет облачно с прояснениями. Яркой солнечной погоды не будет. Нельзя сказать, что повсеместно, но ожидается небольшой кратковременный дождь», — рассказал Шувалов.

Ожидается, что жары в Москве уже не будет, но в середине августа станет теплее.

До этого стало известно, что самым дешевым направлением для отдыха на море в августе является Анапа, где траты на десятидневный отдых с учетом дороги на автомобиле из Москвы и проживания в трехзвездочном отеле с завтраками составят минимум 78,6 тыс. рублей на двоих. На втором месте по доступности Большой Сочи. Тур на 10 дней с проживанием в «трешке» с полным пансионом обойдется минимум в 96 тыс. рублей на двоих.

Стоимость самого дешевого турпакета в Абхазию на начало августа составляет 99,4 тыс. рублей за двоих.

Ранее стало известно, как изменятся цены на отдых с 1 августа.