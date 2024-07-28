Диетолог сравнила частое употребление кофе с кредитом

Частое употребление кофе может повлечь жестокую и долгую расплату. Об этом заявила диетолог Нурия Дианова, пишет РИА Новости.

Специалист обратила внимание, что у пристрастившихся к кофе может страдать работа мозга и других органов, в частности желудочно-кишечного тракта. Таким образом частое употребление кофе можно сравнить с кредитом у организма, поскольку придется долго расплачиваться

здоровьем.

Дианова также уточнила, что нельзя совмещать употребление кофе с приемом лекарств, так как это может снизить эффективность препаратов.

До этого врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова заявила, что молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении в напиток.

Издание Daily Mail ранее рассказывало, что в составе горячего кофе больше антиоксидантов — специальных молекул, снижающих уровень воспаления в организме.

Ранее врач рассказала о пользе кофе для сосудов.