Испуганного оленя выловили из Большого канала Версаля во Франции

Олень упал в воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным портала, животное было сильно напугано и не могло выбраться из воды самостоятельно. Тогда на помощь оленю пришли ветеринары, которые обеспечивают безопасность лошадей во время соревнований.

Животное смогли вытащить из канала водолазы и сотрудник на гидроцикле. Оказавшись на суше, олень пустился в галоп в сторону подлесья шато.

До этого зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что при обнаружении олененка на дороге в первую очередь важно показать его ветеринарным специалистам, которые оценят его состояние, а также определят его видовую принадлежность.

Кроме того, следует позаботиться и о своей безопасности, в особенности если животное агрессивно. Прежде всего Волков призвал защитить руки и если есть возможность — перенести животное в контейнер.

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