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Стена старого дома рухнула на шестиклассника в Ленобласти и отправила его в реанимацию

47news: в Ленобласти на школьника рухнула стена старого дома

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Ленобласти шестиклассник попал в реанимацию после того, как на него рухнула стена старого дома. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, инцидент произошел 26 июля в СНТ «Восход». Школьник помогал бабушке с дедушкой разбирать старый дом и ударил молотком по опоре. После этого на него обрушилась стена строения.

Пострадавшего мальчика доставили в реанимацию больницы Шлиссельбурга. Ребенок получил тяжелые травмы, связанные с переломами костей черепа, и другие серьезные повреждения. Позже, 28 июля, 13-летнего школьника на машине скорой помощи доставили в Детскую городскую больницу имени Раухфуса в Петербурге — врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Издание со ссылкой на полицию сообщает, что семья пострадавшего проживает в Петербурге и ранее не попала в поле зрения правоохранительных органов — ее характеризуют как благополучную. Установлением деталей и обстоятельств инцидента занимаются сотрудники МВД РФ и следственного отдела СК по Ленобласти.

Ранее кирпичная стена упала на рабочего и отправила его в больницу в Набережных Челнах.

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