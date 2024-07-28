Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следственный комитет намерен просить ареста сына бизнесмена Мусы Бажаева Тимура

СК попросит арестовать сына бизнесмена Бажаева

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

Следственный комитет РФ попросит арестовать задержанного сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бажаев избил полицейского возле комплекса «Лужники» в Москве. 23-летнего молодого человека задержали. По информации журналистов, он владеет 20% ООО «Горнорудная Компания Альянс».

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого телеканал РЕН ТВ сообщал, что сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур Бажаев, которого задержали за нападение на сотрудников правоохранительных органов, является совладельцем трех крупных компаний.

27 июля следственное управление СК РФ по Москве заявило о взятии под стражу Тимура Бажаева, принявшего участие в драке с полицейскими в районе стадиона «Лужники». В результате против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении стражей порядка.

Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами