Мужчину с пробитой головой нашли возле жилого дома в Петербурге

В Петербурге мужчину с пробитой головой обнаружили лежащим на тротуаре. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 26 июля возле жилого дома на Выборгском шоссе — там нашли неизвестного мужчину, который лежал на тротуаре с пробитой головой. Сообщается, что на вид ему около 50 лет. В данный момент личность пострадавшего устанавливается.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него множество травм, состояние пострадавшего оценили как тяжелое. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого россиянин спас пенсионерку, которую ради пяти тысяч рублей изрезал ножом сосед. Злоумышленник тщательно спланировал нападение, он вошел в квартиру 66-летней соседки с ножом, запер входную дверь и нанес пожилой женщине около 30 ударов холодным оружием.

Ранее в Подмосковье подростка ударило током, когда он забрасывал удочку.