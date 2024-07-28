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В Челябинской области разрушился один из мостов через реку Каменку

Мост через реку Каменку у челябинского поселка Межевой полностью разрушился

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Телеграм-канал «МЧС России»

Мост через реку Каменку, который ведет к поселку Межевой в Саткинском городском поселении Челябинской области, оказался полностью разрушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава поселения Александр Глазков.

По его словам, в настоящее время в реке Каменке наблюдается повышение уровня воды. Из-за этого в районе поселка Межевой размыло грунт под дорожным покрытием и саму дорогу.

«Мост через реку полностью разрушен», — подчеркнул представитель властей.

При этом он обратил внимание, что угрозы для жизни и здоровья местных жителей пока отсутствуют.

Утром 28 июля на территории Саткинского городского поселения ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной послужило подтопление жилых домов в ряде расположенных здесь населенных пунктов. В том числе речь идет о городе Сатка и поселке Межевой.

За два дня до этого в Карабашском округе Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В администрации города Карабаш заявили, что объект получил повреждения из-за повышения уровня воды в результате продолжительных дождей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Челябинской области из-за подтопления закрыли движение по участкам пяти дорог.

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