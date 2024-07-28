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Патриарх Кирилл пожелал Путину успехов в служении на посту лидера России

Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем крещения Руси

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Александр Казаков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем крещения Руси и тезоименитством. Текст поздравления опубликован на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

«Предстательством Вашего небесного покровителя святого равноапостольного великого князя Владимира да укрепит Милостивый Господь Ваши душевные и телесные силы, дарует Свою щедрую помощь в дальнейшем государственном служении на благо народа России», — говорится в поздравлении.

Патриарх добавил, что ему «отрадно свидетельствовать», что власть и церковь совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества.

В поздравлении глава РПЦ также указал на личный вклад Путина в развитие диалога между правительством РФ и Русской православной церковью. Патриарх пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

Также предстоятель РПЦ обратился с поздравлениями к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Патриарх Кирилл отметил, что принятие христианства «определило дальнейшую судьбу славянских стран». Глава РПЦ подчеркнул, что на «прочном фундаменте» православной веры сформировалась богатая культура братских народов РФ и Белоруссии.

Ранее Патриарх Кирилл лишил сана священника, посетившего СВО.

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