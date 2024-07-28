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В одном из поселений в Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

Глазков: в Саткинском городском поселении Челябинской области введен режим ЧС

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Shutterstock/sunakri

Глава Саткинского городского поселения Челябинской области Александр Глазков сообщил в своем Telegram-канале, что в поселении из-за подтоплений жилых домов введен режим ЧС.

«Из-за подтопления жилых домов старой части города ввели режим ЧС», — поделился Глазков.

До этого глава Карабашского городского округа Челябинской области Станислав Афанасенко назвал причину разрушения плотины в Карабаше на Киалимском водохранилище. По его словам, плотина разрушилась из-за продолжительных осадков.

Вечером 26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище в Карабашском округе. В администрации города Карабаш, который находится в 8 км от плотины, сообщили, что это произошло после резкого повышения уровня воды из-за сильных и продолжительных дождей. Мощный поток воды затопил поселок Киолим, в котором проживают несколько десятков человек. Также еще трем населенным пунктам — Мухаметово, Байдашево и Карасево — грозит подтопление.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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